MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında acı veren gerçek ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye, Türk televizyonlarının sevilen yarışma programlarından biridir. Bu programın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın ilginç ve duygusal bir hikayesi ortaya çıktı. İşte, MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın "Yürek Burak Hikayesi" ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler!

MEHMET YALÇINKAYA: SERT MİZAÇ, YUFKA YÜREK

MasterChef Türkiye izleyicileri, jüri üyeleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'yı sık sık sert çıkışları ve mizaçlı tavırlarıyla tanımıştır. Ancak gerçek Mehmet Şef, sert görüntüsünün ardında oldukça yufka yürekli bir insandır. Yarışmacılara verdiği tüyolar ve tavsiyelerle de gönlünde taht kurmuş bir isimdir.

MEHMET ŞEF'İN ELİ NEDEN CEBİNDE?

Mehmet Yalçınkaya'nın elini sürekli cebinde tutmasının ardında acı bir hikaye yatmaktadır. Bir zamanlar yaşadığı bir mutfak kazası sonucunda, ünlü şef 3 parmağını kaybetmiştir. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Şef, bu acı olayın ardından elini cebinde tutmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak bu durum onun azmi ve kararlılığına gölge düşürememiştir. Mehmet Yalçınkaya, bu zorlu süreci atlatarak Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri haline gelmeyi başarmıştır.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN KARİYERİ

Mehmet Yalçınkaya, 1 Ocak 1974 tarihinde Bolu'da doğmuştur. 1.87 metre boyunda ve 90 kilogram ağırlığındaki Mehmet Şef, kızı Sude ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürmektedir. 12 yaşında mutfakla tanışan Yalçınkaya, amcasının mutfağında yeteneklerini geliştirmiş ve aşçılığa olan ilgisini daha da artırmıştır. Bolu'nun kendisine aşçılığı sevdiren atmosferinde büyümenin şansını yaşadığını belirtmektedir.

Mehmet Yalçınkaya, kariyerine Türkiye'nin farklı yerlerinde otel ve restoranlarda şeflik yaparak başlamıştır. Ayrıca Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerde de gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında ikincilik elde eden Mehmet Şef, Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ise En İyi Şef Ödülü'ne layık görülmüştür.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE JÜRİ ÜYELİĞİ

Mehmet Yalçınkaya, kariyerinin bir dönüm noktası olarak MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başlamıştır. Sert ancak adil tavrı, deneyimleri ve aşçılıktaki başarılarıyla yarışmacılara rehberlik etmektedir. Onun elindeki yürek burak hikayesi, her zaman yanında olan ve azmiyle tüm zorlukları aşan bir adamın portresini çizmektedir.