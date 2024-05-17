Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca: "Uğur Dündar bu işin neresinde?"

Gaffar yakınca Aydınlık gazetesindeki köşesinde Uğur Dündar'ın Ayhan Bora Korkmaz davasıyla ilişkisi üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Yakınca, "Ama madem “gizli tanık” olarak ifade verecek neden gidip -gizliliğini riske ederek- olayları bir de Uğur Dündar’a anlatsın" ifadelerini kullandı.

Gaffar Yakında şunları ifade etti:

- Son iki hanesi C4 olan gizli tanığın ifadesindeki bilgileri Uğur Dündar Sözcü’deki köşesinde bire bir yazmış. Aslında dosyadan bu şekilde bilgi sızdırılarak sırf bir tanık ifadesini somut gerçek gibi yazmak da gazetecilik etiğine uygun değil ama asıl bomba bu değil… Uğur Dündar yazılarını gizli tanık ifade vermeden önce yazmış! Bir ihtimal, tanık önce Uğur Dündar’a bilgi verip sonra ifade vermiştir. Ama madem “gizli tanık” olarak ifade verecek neden gidip -gizliliğini riske ederek- olayları bir de Uğur Dündar’a anlatsın? Diğer bir ihtimal, Dündar kamuoyuna mal olmuş bazı dedikoduları yazmış olabilir. Ama yazılar çok zaman önce değil tanık ifade vermeden birkaç gün önce yayınlanmış. Yani sanki çok özel bir zamanlama yapılmış! Bir yanda bu tuhaf yazılar, diğer yanda “sanıklar Uğur Dündar ile görüştürüldü” iddiası. Uğur Dündar ne açıklama yapıyor peki? “Ben Ankara Emniyetinden kimseyi tanımam” diyor. Böyle kıvırmak yerine “HTS kayıtlarına, kamera kayıtlarına, otoyol kayıtlarına bakın benim bir ziyaretim veya görüşmem yoktur” dese ya!