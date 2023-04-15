Çataklı'dan yalan paylaşımlara cevap: "Adım adım çaresizlik"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşımlara cevap verdi.



Çataklı, Yeniçağ haber müdürü Fatih Ergin'in Suriyelilerle ilgili yaptığı yalan ve kışkırtıcı paylaşıma cevap verdi:

- Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret