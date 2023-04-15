Arınç bölücü HÜDA PAR'a sahip çıktı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç bölücü programıyla bilinen HÜDA PAR'a sahip çıktı. Bülent Arınç AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım töreninde konuştu. HÜDA PAR'lıları eski dostları olduğunu vurgulayarak anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini isteyen bu kişilerin tertemiz vatansever evlatları olduğunu iddia etti:

- Tabii HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eski dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada, orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın. Onlar bu memleketin tertemiz, vatansever insanlarıdır