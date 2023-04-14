Peker'in yalanlarını kitaplarına taşıdılar: İddialar mahkemece çürütülmüştü

Yayımladıkları kitapla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın, yargı kararlarıyla yalanlanan bazı iddiaları da kitaba taşıdığı ortaya çıktı. İlk kez, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’ın öne sürdüğü iddialar, mahkemece çürütülmüştü.

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Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan “SS” isimli kitaba, daha önce yargı kararları ile yalan olduğu ortaya konan haberleri de taşıdı.

Kitapta, Bakan Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun FETÖ bağı olduğu iddia edilen bazı iş insanlarıyla yakın ilişkisi olduğu, Mehmet Soylu’nun bir dönem yönetiminde olduğu bir sağlık şirketinin SGK üzerinden yolsuzluk yaptığı öne sürüldü.

İkili, kitaptaki iddiaların ilk kez yazıldığını öne sürmüştü. Ancak iddiaları ilk dillendiren ABD ve İsrail’in koruması altında Bakan Soylu’yu hedef alan videolar yayınlayan Sedat Peker olmuştu.

Peker, Bakan Soylu ile birlikte kuzeni Mehmet Soylu’yu da hedef göstererek, sahibi, ortağı veya hissedarı olmadığı, bir dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı sağlık şirketini, Bakan Soylu ile irtibatlı göstermeye çalışmış, şirketin bürokratik bağlantılarını kullanarak illegal faaliyetlerde bulunduğu algısı oluşturmak istemişti.

Terkoğlu ve Pehlivan, iddiaları, Peker’in Haziran 2021’deki paylaşımlarının hemen ardından Cumhuriyet’teki köşelerine taşımıştı. Adı geçen sağlık şirketinin yasal işlem başlatması üzerine, ilgili haberlere yargı kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Şirketin, Sedat Peker’in asılsız iddialarına yayımladıkları kitapta yer veren Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

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