Vatan Partisi’nin çiftçi adayları: "Çiftçi yeniden baş tacı olacak"

Vatan Partisi, “Ekemiyorum, üretemiyorum, kazanamıyorum, borçlarımı ödeyemiyorum” diyen üreticinin sesini duyarak 100’ün üzerinde Üretim Devrimi Kurultayı düzenledi.



Milletvekili aday listelerinde CHP 10, İyi Parti ise 5 çiftçiye arka sıralarda yer verdi. Vatan Partisi’nin ise 20 çiftçi, 6 ziraat mühendisi adayı ön sıralarda bulunuyor.





”TARIMI GENÇLERİMİZE ÖZENDİRMELİYİZ”

Vatan Partisi Balıkesir 2’nci Sıra Milletvekili Adayı Ethem Dülgeroğlu, Balıkesir’in Havran ilçesi Küçükdere köyünde doğdu. Çocukluğundan beri çiftçilik yapan Dülgeroğlu, traktör kullanmayı 7 yaşında babasından öğrendi:

- 12 Eylül’den sonra kambur ilan edildik, belimize belimize vurdular. Hala da aynı çileyi çekiyoruz. Mazot, ilaç, gübre, ekipman, işçilik fiyatları çok yüksek. Bizden 1’e alınan 11’e tüketiciye satılıyor. Tarımı gençlerimize özendirmeliyiz. Devlet arazilerini gençlere çok ucuz fiyata verip üretimin içinde olmaları sağlanmalı. Planlı ve programlı tarım yapılmalı. Kaynaklarımızı öncelikle çiftçiye, tarıma yönlendireceğiz, çiftçiyi baş tacı edeceğiz ki ülke yeniden ekonomik olarak ayağa kalksın.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı, Ziraat Mühendisi Cenk Özdemir ise Nevşehir birinci sıradan aday oldu. Özdemir, üreticinin de tüketicinin de zor durumda olduğunu belirtti. Vatan Partisi’nin tarımda yaşanan sorunlara çözümlerini anlattı.





”HİÇBİR PARTİNİN ÜRETİM DEVRİMİ PROGRAMI YOK”

35 yıldır çiftçilik yapan Alim Tosun da Afyonkarahisar’dan aday gösterildi. Tarlasında mısır, buğday ekerek geçimini sağlan Tosun, Afyon’da tarımın sorunlarına değindi:

- Özellikle ilçemiz Başmakçı’da arazinin parçalı olmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Tarlalar ekilemiyor. Su maliyetleri, yeraltı su kullanımından dolayı çok yüksek. Gübre, mazot fiyatları çiftçinin belini iyice büktü. Çiftçilikte para kazanmak çok zor artık. Vatan Partisi, çiftçinin yeniden baş tacı olacağı, çiftçinin yeniden ayağa kaldırılacağı Üretim Devrimi programını hazırladı. Hiçbir partinin böyle bir programı yok. Devlet desteğiyle güneş enerjisi panelleri kuracağız. Yazın bu paneller çiftçinin emrinde olacak ki daha çok üretelim, güçlenelim.

”BOŞ ARAZİLERE DESTEK VERİLDİ”

Vatan Partisi Antalya Milletvekili adaylarından Veli Şenol Sümbül de Gazipaşa Çobanlar köyünde çiftçilik yapıyor. Şenol Sümbül, boş arazilere destek verilmesinin haksızlık olduğunu belirtti: