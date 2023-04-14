Babaca Ergin'e sahip çıktı: FETÖ kumpaslarının bakanı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden aday gösterilmesiyle tartışılan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sahip çıktı. Babacan, FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik tepkilerin 'aşılması gereken önyargılardan' kaynaklandığını savundu.

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FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listelerinden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepkilerin odağındaki Sadullah Ergin’i, ‘aşılamayan önyargılar var’ diyerek savundu.

 “AŞILAMAYAN ÖNYARGILAR VAR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, '21 yıllık yol arkadaşım' sözleriyle nitelediği Sadullah Ergin’in Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda önemli işlere imza attığını savundu. "Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır" ifadesini kullandı:

- Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum. (…) Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.

2009 yılında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, 2103 yılında 17-25 Aralık süreci olarak bilinen döneme kadar görevini sürdürdü. FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı yaptı. FETÖ, Türk yargısını ele geçirme ve adalet kurumları içinde sistemli olarak kadrolaşma adımlarını Sadullah Ergin döneminde attı.

Ergin’in adı “Ali Dibo Olayı” olarak bilinen bir yolsuzluk olayına da karışmıştı. Hatay Milletvekili olduğu sırada Sadullah Ergin’in yazılı olarak şehirdeki ihalelerde AK Partililerin kayırılması talimatını verdiği ortaya çıkmış, açılan soruşturma neticesinde tüm ihalelerde mevzuatlara aykırılık tespit edilmişti.

# ali babacan # sadullah ergin

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