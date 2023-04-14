Vanlı aileler: "HDP/PKK'nın kaçırdığı evlatlarımızı geri istiyoruz"

Vanlı aileler eylemlerine devam ediyor. HDP ve PKK'nın kaçırdığı çocukları için ailelerin eylemi 56’ıncı haftaya girdi. Aileler çocuklarını alana kadar eylemlerine devam etmekte kararlı.

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Van'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 56'ıncı haftada da devam etti.

Kızı Şeyma için eylem yapan Nazlı Sancar, evlatlarımızı istiyoruz dedi.

Daha önce Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelip, yürüyüşe geçen aileler, bu kez HDP il binası önünde toplanıp oturma eylemi yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, HDP binasından açılan yüksek sesli müziğe, slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Aileler evlatlarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.

# hdp

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