İBB Meclisi'nde gerginlik: CHP'den "Cami sattınız" tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz aldı. Tevfik Göksu konuşurken, CHP üyelerinin bulunduğu sıralardan 'cami sattınız' sesleri yükseldi. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Meclis üyeleri, birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclise, üyeler sakinleşinceye kadar oturuma ara verildi. Kısa aranın ardından meclis yeniden devam etti.



"İBB BAŞKANI MECLİSTEN KAÇTI"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuşmasına İBB Başkanı İmamoğlu'nun mecliste bulunmamasına atıfta bulunarak başladı. Göksu, şunları belirtti:

- Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz ama İBB Başkanı bu kürsüde, küfretti, niye konuşmadınız Bu kürsüde, meclis üyesine küfretti, bir belediye başkanı. Biz konuştuğumuz cümlelerimize elbette dikkat edelim ama aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir şeye ayna tuttu. Demokrasi, özgürlük fragmanlar oynuyor ya, onun fragman olduğunu, özgürlük ve demokrasi CHP'liye dokununcaya kadar var olduğunu ispatladı. Bunlar kendilerini hep dogmatik olarak yukarıda görürler. Bu meclise kalıp, en büyük grubun grup başkanvekilini dinleme nezaketi göstermeyen İBB Başkanı. Hakikatle yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be.



"BİZ CAMİ SATMAYIZ, CAMİ YAPARIZ"

Konuşmasına 'partizanca bölüşüm oranları' yazılı bir afişle devam eden Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında diğer parti üyeleri tarafından sözü kesilmek istendi. Göksu, "Ne diyor öbür koalisyon ortağı, bana arka kapıda söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemiyorsunuz diyor ya. Yüzde 15 de oradan alıyorlarmış. Sonra diyecek ki liyakat. Hadi ordan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur Adalet mi olur Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın. Biz cami yaparız merak etme. Önümüzdeki günlerde buraya gündem getirin konuşuruz, bu sözde de geri adım atmadığınız sürece o gündem geçmeyecek. Hadi buyur. Hadi getir. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" dedi.

Bu konuşmaların ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.