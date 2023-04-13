İyi Parti liste istifası: Adaylık sırasının satılması istifa getirdi
Millet ittifakında koltuk kavgaları istifa getirdi. İyi Parti'de milletvekili aday sıralarının para karşılığı satıldığı iddia edildi. Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmak, , “Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum."
Sistem partileri Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini teslim etti. Listeler teslim edildi, koltuk savaşları gün yüzüne çıktı.
İyi Parti’nin milletvekili listeleri açıklanınca tepkiler birbiri ardına geldi. İyi Parti listeleriyle ilgili iki noktanın ön plana çıktığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Biri listedeki FETÖ’cü adaylar, diğeri ise bazı yerlerde listelerin para karşılığı satıldığı iddiası" dedi.
Selvi, Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmak’ın, ‘Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar’ diyerek partisinden istifa etti” dedi.