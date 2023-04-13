AK Parti'nin mülakat vaadine tepki: Gençler samimi bulmadı

Yıllarca mülakatlarda 'torpil'e takılanlar AK Parti'nin "mülakatların kaldırılacağına" ilişkin açıkladığı vaade tepkili.



Gençler tarafından samimi bulunmayan vaat sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kimi, geçmişte yapılan liyakatsizliğin bir itirafı olarak değerlendirdi, kimi "Bizim hakkımız nasıl ödenecek?" diye sordu.



Mülakat sırasında kamera kaydının bulunmaması, tutanak tutulmaması nedeniyle idarenin kendi işlemini denetleyebileceği imkanların olmaması da mülakat sisteminin sorgulamaya açık olduğunun göstergesi.





"İLK SIRALARDAN GİRDİM SONUNCU OLARAK ELENDİM"

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre E.C. Ankara Üniversitesi'nden mezun, KPSS'de Türkiye derecesi yaptı. Kamu kurumlarının açtığı 4 sınavda da mülakata girmeyi üst sıralardan kazandı. Fakat her denediğinde KPSS derecesiyle mülakat puanı arasındaki makas açıldı:

- Hayatının iki senesini kamuya girmek için sınavlara ve mülakatlara hazırlanarak geçirmiş bir gencim. KPSS'de Türkiye derecesi yaptım. Mülakat listelerine ilk iki sıradan girdim, fakat sonuncu olarak elendim. Bu sürecin beni ve benim gibi binlerce genci nasıl etkilediğini çok iyi biliyorum.

"VAADİN İÇİ BOŞ, POPÜLİST"

Torpil mağduru E.C. Vaadin içinin boş olduğunu ve popülist bir söylem olduğuna dikkat çekti:

- Mülakat amacı dışında kullanıldığı için sorun yaratıyor. Sorun mülakatın kendisinde değil, amacı dışında, adam kayırmacılığın bir kılıfı olarak kullanılmasında. Sorun bu mülakat sisteminin ölçülemez, denetlenemez olmasında. Onun için Cumhurbaşkanı’nın 'Mülakatı kaldıracağız!' vaadinin içinin boş ve tamamen popülist bir söylem olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun çözümü mülakatın kaldırılmasında değil, adam kayırmacılığın kaldırılmasında.

"SİSTEM BOĞAZINA KADAR LİYAKATSİZLİĞE BATTI"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de, Türkiye'de ciddi bir liyakat sorunu olduğunu kaydetti: