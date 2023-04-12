Çözümün adayları Vatan Partisi'nde: Sanatçı, sendikacı, çiftçi ve esnaf önderleri

Güçlü kadroları ile Meclis’e girme iradesini ortaya koyan Vatan Partisi, 600 milletvekili adayıyla Türk milletine seçenek sunuyor.



81 il 87 seçim bölgesinden aday gösteren Vatan Partisi’nin listelerinde çok farklı meslek gruplarından isimler yer alıyor.



İstanbul 3’üncü bölge 2’nci sırada yer alan Barbaros Bahçelioğlu, Öncü Gençlik’in kuruluş yıllarından beri Vatan Partili. Diş hekimi olan Bahçelioğlu, Vatan Partisi’nin Merkez Karar Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bahçelioğlu aynı zamanda İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Ulusal Diş Hekimleri Derneği'nin de üyesi.



Vatan Partisi listelerinde 10 sanatçı yer alıyor. İstanbul 3’üncü bölge 4’üncü sırada Bale Sanatçısı Hürmüz Gülnur Bayburt yer aldı. İstanbul Devlet Konservatuarı'nın bale bölümünden mezun olan Bayburt, İstanbul Devlet Opera ve Bale'sinde profesyonel dans hayatına başladı. 1978’de Sihirli Pabuçlar Bale Okulu'nu kuran Bayburt, o tarihten bu yana yeni sanatçılar yetiştiriyor.



Depremin etkilendiği Hatay’da ise Avukat Zerrin Öztürk 1’inci sıradan aday oldu. Aslen Hataylı olan Öztürk, serbest avukatlık yapıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin liderlerinden olan Öztürk, Hatay’ın yaralarını sarmak için çalışıyor.



Mehmet Ümit Şuvak da Malatya 1’inci sıradan Vatan Partisi’nin milletvekili adayı gösterildi. İş insanı olan Şuvak, aynı zamanda işverenlerin örgütlenmesine liderlik ediyor. Şuvak, Malatya’da depremin izlerinin silinmesi için çalışma yürütecek.



Vatan Partisi İzmir 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday olan Tuncay Sarıhan ise İzmir Kemeraltı esnafına önderlik ediyor. Bir diğer esnaf ise İstanbul Kapalı Çarşı esnaf liderlerinden Mehmet Moldibi. Kapalı çarşıda Sarraflık yapan Moldibi Vatan Partisi İstanbul 2’nci bölge 5’inci sıra adayı olarak yarışacak.



Vatan Partisi’nin listelerinde 20 çiftçi aday da ön sıralarda bulunuyor. Çiftçi adaylar içinde öne çıkanlardan biri de Ethem Dülgeroğlu... Dülgeroğlu Balıkesir 2’nci sıradan aday olarak yer aldı. Balıkesir’in köylerinde sevilen bir isim olan Dülgeroğlu, zeytin ve erik üretiyor.