AK Parti parti kapatmada Altılı Masa ile ortaklaştı: "Meclis şartı vaadi"

NATO'ya bağlılığı, AB'ye tam üyeliği gündeminden düşürmeyen AK Parti, seçim beyannamesinde siyasi parti kapatma davalarına ve kamuda mülakatı kaldırmaya da yer verdi. Altılı Masa'nın bildirisinde olduğu gibi AK Parti'de kapatma davası açılabilmesini Meclis kararına bağlayacaklarını ilan etti.

Seda Akyüz Seda Akyüz

AK Parti'nin açıkladığı beyannamenin ayrıntıları belli oldu. Özet hali ile 117 sayfalık beyannamede en çok konuşulan maddelerden biri kamuda mülakatların kaldırılması.

AK Parti, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin önüne getirdiği kamuda mülakatın kaldırılmasını 2023 seçim beyannamesine ekledi.

AK Parti seçim beyannamesinde, parti kapatma gündemi yer aldı. AK Parti de Altılı Masa gibi kapatma davası açılabilmesini Meclis kararına bağlayacaklarını metne yazdı. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kapatma kararının da ancak Meclis tarafından uygun bulunması halinde yerine getirilmesini vaat etti.

AK Parti'nin beyannamesinde LGBT dayatması ile mücadeleye de yer vermedi. Toplumu yozlaştıran, aile kavramını hedef alan İstanbul Sözleşmesi ile mücadele de yine metinde geçmedi.

AK Parti, seçim beyannamesinde yaklaşık 75 milyar liraya mal olacak uzmanların "stratejik hata" olarak gördüğü "Kanal İstanbul "projesinde de ısrarcı oldu.

Beyannamede deprem riskine karşı alınacak tedbirlerde Kanal İstanbul projesi öne sürüldü. Metinde, Kanal İstanbul projesi ile 125 bin konut inşa edileceği, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden 500 bini Anadolu 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere 2 kentsel dönüşüm rezerv şehrin kurulacağı belirtildi.

Metinde "sivil asker" ilişkileri de yer aldı. Seçim beyannamesinde "Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimini daha da tahkim ederek ülkemizi bu konuda daha ileri bir noktaya taşıyacağız" denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # seçim beyannamesi

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