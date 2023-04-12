Perinçek: "AK Parti ABD'den korktu"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı:

- Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde "kaç milletvekili vereceksiniz? Kaç bakanlık alacağız?" böyle bir şey söylemedim. Şunu söyledim; "Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. O zorlukları göğüslemeye biz 15-16 Temmuz gecesi başladık. O gün Amerikan Emperyalizmi başarılı olsaydı sizinle toprağın altında komşu olacaktık. Şimdi Türkiye'nin önünde böyle zorluklar var. Bizim bu zorlukların karşısında Üreticilerin Milli Hükümeti'ni oluşturmamız lazım.

Perinçek, AK Parti'nin ABD'den korktuğu için Vatan Partisi'nin zorluklara karşı mücadele önerisini reddettiğini kaydetti:

- AK Parti Amerika'dan korktuğu için Vatan Partisi'yle ittifak yapmadı.

- Cumhur İttifakı Atlantik Sistemi'ne kendini kabul ettirme yolunu seçti.

Perinçek, Cumhur ve Millet İttifakı'nın programlarının da aynı olduğuna dikkat çekti:

- Göreceğiz, Meclis'e girince HÜDA PAR ve HDP birlikte hareket edecekler. Kürsüye çıkıp Türk kavramına karşı çıkacaklar, kürsüye çıkıp özerklik iddiasında bulunacaklar, kürsüye çıkıp kahraman olarak Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı anacaklar. İkisinin de kahramanları aynı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, AK Parti'nin seçin beyannamesinin de milli olmadığını söyledi:

- AK Parti seçim beyannamesinde "NATO ile ilişkilerimizi geliştireceğiz" diyor, Avrupa Birliği sevdasından vazgeçmiyor, öte yandan "özelleştirmede ısrar edeceğiz" şeklinde özetleyebileceğimiz bir beyanname. Neresi yerli ve milli bu seçim beyannamesinin? Bunların hepsi milliliğe karşı gayri milli, yerliliğe karşı küresel.

Perinçek, çözümsüzlüğe karşı Türkiye'nin önünde Vatan Partisi olduğunu vurguladı: