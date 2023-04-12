HDP'li Çandar'dan CHP'ye açılım mesajı: "Mecburen başlatacak"

7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı’nda, HDP ile iş birliğinin ve perde arkasındaki pazarlıkların ayrıntıları, yeni açıklamalarla gün yüzüne çıkıyor.



HDP-Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adayı Cengiz Çandar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yeni bir açılım ve müzakere süreci ile anayasayı değiştirmeye "mecbur "olduğunu söyledi:

- Mecbur. Mecbur, çünkü sayın Kılıçdaroğlu seçilirse de bugünkü işaretler öyle gösteriyor ki Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin geleceğinde anahtar rol oynayacak. Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak

HDP - Yeşil Sol Parti listelerinden aday olan Hasan Cemal ise "Her şeyi yeni baştan inşa edeceğiz" diyerek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve cezaevlerindeki terör hükümlülerine özgürlük vaat etti:

- Her şeyden önce Türkiye'de çökmüş, çürümüş bir düzen var. Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek de var. Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanının ardından Meclis’te HDP Eş Genel Başkanlarıyla görüşmüştü. Yapılan ortak açıklamada Kılıçdaroğlu, açılım mesajları vererek, Kürt sorununu çözeceği sözünü vermiş, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat etmişti.



HDP-CHP görüşmesinin ardından PKK elebaşları peş peşe Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları yaparken, HDP’li yöneticiler de PKK’nın, özerklik, Türklük kavramının Anayasa’dan çıkarılması, Abdullah Öcalan’a özgürlük gibi taleplerini açıktan dile getiriyor.