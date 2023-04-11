Perinçek: "AYM Türk milletinin geleceğine karşı cinayet işledi"

Seçimlere PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti adı altında giren HDP'ye hazineden para verildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepki gösteren Vatan Partisi 540 Milyon liranın geri alınması için hukuk yollarına başvuracak.



AYM'nin HDP'ye hazineden para vermesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukuki açıdan izleyecekleri 3 aşamalı yolu anlattı. Terör örgütüne Türkiye kasasından para verilmesinin bir cinayet olduğunu vurguladı:

- Birincisi Anayasa Mahkemesi'nden talepte bulunuyoruz, tekrar bloke kararı koyması için. İkincisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunuyoruz, ödemeyi yapmaması için. Üçüncüsü Yargıtay başsavcılığına (Bu yollardan netice almadığımız zaman) başvuruda bulunacağız. Hem cezayi soruşturma sürecinin açılması hem de Cumhurbaşkanının ve Maliye Bakanının bu 540 milyon liralık ödemeyi hazineye yaptırdıkları için taşıdıkları hukuki sorumluluk dolayısıyla da o 540 milyon liranın onlardan tahsil edilmesi için gerekli hukuki yollara başvuracağımızı burada kamuoyuna açıklıyoruz. Terör örgütüne Türkiye Devleti'nin kasasından para verilmesi Türkiye Devleti'ne ve Türk milletine karşı cinayettir.

HÜDA PAR ile yapılan iş birliğini de değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı, devletin zaaf içinde olduğuna dikkat çekti:

- HÜDA PAR gibi bölücü ve ayrılıkçı hedeflerini açıklamaktan çekinmeyen bir parti meclise taşınmaktadır bu sistem çürüdüğünü ilan ediyor devletin zaaf içinde olduğunu görüyoruz.Devlet bölücü terör örgütlerine eylem yapsın diye destek olur.

HDP'yi kapatmayan AYM'ye tepki gösteren Perinçek, PKK'nın bu süreçte yeni parti kurduğunu ifade etti.



Mevcut sistemin çürüdüğünü söyleyen Perinçek, Türkiye'nin bu süreçten büyük kararlılıkla çıkacağını kaydetti. Büyük çözümün Vatan Partisi olduğunu vurguladı: