Kılıçdaroğlu seçilerse bu olacak: HDP'li vekilden Abdullah Öcalan vaadi

HDP Batman vekili Feleknas Uca, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin skandal sözler sarf etti. Hakkari’de konuşan Uca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı seçimin ertesi günü serbest bırakacaklarını söyledi.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP, son dönemde dozunu artırdığı kışkırtıcı söylemlere her gün bir yenisini ekliyor.

Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek olan PKK'nın Batman vekili Feleknas Uca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti.

Uca, Hakkari'de kürtçe yaptığı açıklamada, "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce de HDP'li Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, iktidarın değişmesinin ardından PKK elebaşı Öcalan'ın serbest kalmasını sağlamak için harekete geçeceklerini deklare etmişti.

# feleknas uca # hdp # abdullah öcalan

Benzer Videolar

Seçime girmeyen HDP'ye hazine yardımı! Seçime girmeyen HDP'ye hazine yardımı!
Aytun Çıray'dan "temayül yoklaması" tepkisi Aytun Çıray'dan "temayül yoklaması" tepkisi
Cihat Yaycı'dan ittifaklara bölücülük tepkisi Cihat Yaycı'dan ittifaklara bölücülük tepkisi
Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi
"Parayı verenler tarih ve hukuk önünde sorumlu" "Parayı verenler tarih ve hukuk önünde sorumlu"
Büyük çözümün adayları netleşti Büyük çözümün adayları netleşti
CHP'de Türkiye karşıtı adaylar öne çıktı CHP'de Türkiye karşıtı adaylar öne çıktı
Koltuk kavgaları istifa getirdi Koltuk kavgaları istifa getirdi
Erdoğan TCG Anadolu teslim töreninde halka seslendi Erdoğan TCG Anadolu teslim töreninde halka seslendi
“TCG Anadolu” teslim töreni “TCG Anadolu” teslim töreni
HÜDA PAR'a AK Parti'den 4 kontenjan HÜDA PAR'a AK Parti'den 4 kontenjan
CHP'de ilk sıralar terör sevicilere CHP'de ilk sıralar terör sevicilere
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?
5 Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman?