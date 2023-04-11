Kılıçdaroğlu seçilerse bu olacak: HDP'li vekilden Abdullah Öcalan vaadi
HDP Batman vekili Feleknas Uca, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin skandal sözler sarf etti. Hakkari’de konuşan Uca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı seçimin ertesi günü serbest bırakacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP, son dönemde dozunu artırdığı kışkırtıcı söylemlere her gün bir yenisini ekliyor.
Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek olan PKK'nın Batman vekili Feleknas Uca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti.
Uca, Hakkari'de kürtçe yaptığı açıklamada, "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
Daha önce de HDP'li Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, iktidarın değişmesinin ardından PKK elebaşı Öcalan'ın serbest kalmasını sağlamak için harekete geçeceklerini deklare etmişti.
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