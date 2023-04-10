Cihat Yaycı'dan iktidar ve muhalefete bölücülük tepkisi: "Hakkımı helal etmiyorum!"

Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, HDP ve HÜDAPAR ile iş birliği yapan Cumhur ve Millet İttifakı'na tepki gösterdi. Bölücülere göz açtırmayan Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle iş birliği yapıldığını söyleyen Yaycı, "Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

Yaycı'nın açıklamaları şu şekilde:

- Atatürkçülerin sessiz kalmasına şaşkınım ben. Yani bakın ben çok açıklıkla söylüyorum. İktidar tarafındaki bölücülere de muhalefet tarafındaki bölücülere de karşıyım. Kim taviz veriyorsa da helal hakkımı helal etmiyorum.