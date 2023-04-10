Vatan Partisi'nden hazine yardımı tepkisi: "Parayı verenler tarih ve hukuk önünde sorumlu"

Kapatılması gündemde olan HDP hem hazineden yardım aldı hem de siyasi yasak istenen isimleri PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti'den aday gösterdi.



HDP'nin seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girmesi, Hazine'nin seçim harcamaları için verdiği 360 milyon liranın akıbetini gündeme getirdi.



HDP, devletin kasasından 180'i Meclis'te olduğu için, 360'ı seçim harcamaları için toplam 540 milyon lira almış oldu.





"PARAYI GERİ İSTEMELİ"

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi avukat Nusret Senem paranın geri istenmesi gerektiğini ifade etti:

- Bu parti seçime katılmadığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı seçim dönemi dolayısıyla yatırılan miktarın geri alınmasıyla ilgili bu partiye bir yazı yazmalı ve parayı geri istemeli. Eğer bu parayı harcadık, geri verdik derlerse de belgelerini sunmaları gerekir.

"TARİH VE HUKUK ÖNÜNDE SORUMLULAR"

Senem, parayı verenlerin tarih ve hukuk önünde sorumlu olduğunu vurgulandı:

- Tabii ki Anayasa Mahkemesi bir partinin seçime katılıp katılmayacağını bilemez. Ama şimdi ne oldu? Bu parti AYM'ye de çalım atmış oldu. HDP'nin seçime katılmasını savunan Millet İttifakı'na da AK Parti iktidarına da çalım atmış oldu. HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılması kararını verenlere söylüyorum; PKK'ya Hazine'den 540 milyon lira verenler tarih ve hukuk önünde sorumlu duruma düşmüşlerdir.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan da kamu görevlilerini göreve davet etti.



HDP kapatma davasında siyasi yasak istenen 53 kişi Yeşil Sol Parti'den aday oldu. Bu adaylar arasında arasında Mithat Sancar, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ebru Günay, Ömer Öcalan da yer alıyor.



Öte yandan HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özerklik mesajı verdi. "YPS milletvekili adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Yiğitalp, Yeşil Sol vekil adaylarını PKK'nın 2015'te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütü YPS vekilleri olarak ilan ederek özerklik imasında bulundu.