CHP'de Türkiye karşıtı adaylar dikkat çekiyor: Batıcı, liberal, açılımcı

CHP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı. Listelerde tepki çeken çok sayıda isim olduğu görüldü.



Eski Adalet Bakanı, Ergenekon, Balyoz soruşturmalarının mimarlarından Deva Partili Sadullah Ergin, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, açılım sürecinde “Sadullah Ergin de çaba sarf etti, hakkını teslim etmek lazım. Örneğin Sincan Cezaevinde açlık grevinde olan tutukluları bizzat ziyaret etti” demişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dönemin Adalet Bakanı Ergin için “Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili bile olamazsın” ifadelerini kullanmıştı. Sadullah Ergin, 26 Aralık 2013’te o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.



Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan da CHP’den İstanbul 2’nci bölge 1’inci sıradan aday oldu. S-400’lere karşı çıkan Namık Tan, bir yazısında “Türkiye’nin yeri batı” ifadelerini kullanmıştı. Tan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" diyerek tepki göstermişti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da İzmir 1’inci Bölge 1’inci sıradan aday gösterildi. FETÖ kumpaslarının tetikçi yayın organı Taraf gazetesinde yazarlık yapan Taşkın, Kemalizm için “ırkçılığa yatkın” ifadesini kullanmıştı. Liberal fikirleriyle tanınan Taşkın’ın pek çok makalesinde de ulus devlet karşıtlığı öne çıkıyor.



PKK ve HDP'ye verdiği destek paylaşımları ile dikkat çeken Okan Konuralp ise CHP’den Ankara 1’inci bölge 3’üncü sıradan aday gösterildi. Konuralp, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını sosyal medyadan "Öcalan'ın yeni fotoğrafı; tarz hiç fena değil" sözleriyle paylaşmıştı. Konuralp'in adaylığı "CHP, HDP’nin listelere sığdıramadığı isimleri de kendi listelerine koymuş" sözleriyle eleştirildi.



27’nci dönem CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da Bursa 2’nci bölge 3’üncü sıradan aday gösterildi. Sarıbal, Dersim olayları için “Katliam” demişti.



Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş ve LGBTİ savunucusu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de İzmir 2’nci bölge 1’inci sırada yer aldı.



CHP’nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker'in New York Times gazetesinin, Afrin Harekatı'na ilişkin Kilis’te yaptığı röportaj serisinde yer aldığı belirlendi. Perker'in Afrin harekatına karşı olduğunu ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini anlattığı ortaya çıktı.



CHP'nin Mersin'de 5’inci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır’ın birçok suçtan kaydı bulunduğu iddiası Mersin CHP İl Başkanlığını karıştırdı. Cumhuriyet Gazetesi’nin de Hasan Ufuk Çakır'ın haberini “CHP’nin Mersin adayı suç makinesi çıktı” başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.



CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin de listelerde yer almadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabulut listenin arka sıralarında kendine yer buldu. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonraya göre bir liste yaptığı ve İmamoğlu’nun partide etkin olmasının önüne geçtiği şeklinde değerlendirildi.



Listede Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nden kamuoyunda tartışılan başka isimler de yer alıyor. Özellikle Güneydoğu’da Deva Partililer dikkat çekiyor.



FETÖ ve PKK bağları nedeniyle kamudan ihraç edilen Kanun Hükmünde Kararnamelilerin en büyük destekçilerinden Deva Partili Mustafa Yeneroğlu’na CHP listesinde İstanbul 3’üncü bölge 6’ncı sırada yer verildi. Kürtçe anadilde eğitim talebinde bulunan Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz’ün Şanlıurfa’da 3’üncü sırada olduğu görüldü.

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’e “Hocaefendi” diyen Deva Partisi Genel Sekreteri Mehmet Emin Ekmen Mersin 3’üncü sırada yer aldı. FETÖ’ye “cemaat” diyen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de Ankara 2’nci bölge 2’nci sırada olduğu görüldü.



Ahmet Davutoğlu’nun kurmaylarından Sorosçu TESEV yazarı Prof. Dr. Serap Yazıcı’ya Antalya 4’üncü sırada yer verildi. FETÖ övgüleri ve etik dışı davranışlarıyla bilinen Cemal Enginyurt da Demokrat Parti kontenjanından İstanbul 1’inci bölge 9’uncu sıradan aday oldu.