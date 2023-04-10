Millet ittifakında koltuk kavgaları istifa getirdi

Milletvekili listeleri açıklandı, istifalar geldi. İyi Parti 28'inci dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5'inci sıradan gösterilen Süleyman Şenol, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.

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Siyasi parti Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini teslim etti. Listeler teslim edildi, koltuk savaşları gün yüzüne çıktı.

İyi Parti'de 28'inci dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5'inci sıradan gösterilen Süleyman Şenol, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.

Partisini, "kurucu hedeflerinden sapmakla" suçlayan Şenol, açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert eleştirdi.

Açıklamada, "İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.

İyi Parti'de bir istifa haberi de Şanlıurfa'dan geldi. İl Başkanı Fedai Çakmaklı, partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların aday listesine konulduğunu ifade etti.

Adaylık için partide ciddi paralar döndüğünü belirten Çakmaklı, "Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek" dedi.

Bir istifa da Gelecek Partisi'nde yaşandı. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, istifa yazısında Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir" dedi.

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