Büyük çözümün adayları netleşti: Vatan Partisi'nde dikkat çeken adaylar

Vatan Partisi, 81 il 87 seçim bölgesinden 600 milletvekili adayı gösterdi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak da İstanbul 2’nci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Türkiye ve dünya çapında bir iş insanı olan Sancak, devrimci, siyasi birikimi, uluslararası alandaki tecrübesi, toplumun geniş kesimlerinde yarattığı etkisi ve özgünlükleriyle tanınıyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da Vatan Partisi’nin listesinde Ankara 1’inci bölge 1’inci sırada yer aldı. Korkmazcan, 14, 15, 19 ve 20’inci Dönem Denizli Milletvekilliği ile Meclis Başkanvekilliği yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı olan Korkmazcan, Türkiye’nin en genç milletvekili olarak parlamentoya girmişti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ise Ankara 2’nci bölge 1’inci sırada aday gösterildi. Vatan Partisi’nde lise yıllarından itibaren lider görevler üstlenen Bursalı, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 2011’de Bodrum’da ilk kez Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildiği eylemin içinde yer aldı.



Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ise Ankara 3’üncü bölge 1’inci sıradan aday oldu. Gençer, Türk gençliğine liderlik eden Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi birikimiyle de Vatan Partisi’nin liderleri arasında yer alıyor.



Vatan Partisi, İzmir’den de Avukat Nuriye Kadan’ı 2’nci bölge 1’inci sıraya yerleştirdi. Türkiye’nin vatansever, devrimci kadın hareketinin liderlerinden olan Kadan, Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığını yapıyor.



Vatan Partisi’nin listesinde 153 kadın aday bulunuyor. Kritik illerde ön sıralarda kadınlar yer alıyor.



40 yaş altında 198 genç milletvekili adayı bulunuyor. Vatan Partisi’nin en genç milletvekili adayı ise Samsun 9’uncu sıradan 18 yaşındaki Eylül Yıldırım oldu.



Listenin çoğunluğunu işçi, öğrenci, esnaf, çiftçi, emekli öğretmen, akademisyen ve sanatçı adaylar oluşturdu.