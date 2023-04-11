Seçime girmeyen HDP'ye hazine yardımı! | Dr. Doğu Perinçek'ten o karara tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına ilişkin basın açıklamasında konuştu.

Perinçek, HDP'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere katılmamasına rağmen 540 Milyon TL hazine yardımı yapılmasının engellenmesi için şöyle adımlar sıraladı:

- Birincisi Anayasa Mahkemesi'nden talepte bulunuyoruz, tekrar bloke kararı koyması için. İkincisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunuyoruz, ödemeyi yapmaması için. Üçüncüsü Yargıtay başsavcılığına (Bu yollardan netice almadığımız zaman) başvuruda bulunacağız. Hem cezayi soruşturma sürecinin açılması hem de Cumhurbaşkanının ve Maliye Bakanının bu 540 milyon liralık ödemeyi hazineye yaptırdıkları için taşıdıkları hukuki sorumluluk dolayısıyla da o 540 milyon liranın onlardan tahsil edilmesi için gerekli hukuki yollara başvuracağımızı burada kamuoyuna açıklıyoruz. Terör örgütüne Türkiye Devleti'nin kasasından para verilmesi Türkiye Devleti'ne ve Türk milletine karşı cinayettir.