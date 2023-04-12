HÜDAPAR seçim beyannamesini açıkladı: 6284 ve karma eğitimi hedef aldı

Kadını koruyan kanunu hedef aldı, karma eğitime karşı çıktı.





14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti milletvekili aday listesinde yer alan Hüda Par, seçim beyannamesini açıkladı. Açıklamayı Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin yaptı.



Hüda Par'ın neden Meclis'te olması gerektiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı maddelerde Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddete karşı mücadeleyi içeren 6284 Sayılı Kanun hedef alındı:

- Yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, Evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için Hüda Par Meclis'te olmalıdır.

Hüda Par, karma eğitim modeline de karşı çıktı. Beyannamenin yazılı metninde karma eğitime son verilmesini isteyen Hüda Par, sözlü açıklama sırasında "Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için" cümlesini okumadı: