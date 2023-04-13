Necmettin Yılmaz'ın babası'ndan Altılı Masa'ya HDP tepkisi
Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, Millet İttifak’ına tepki gösterdi. Baba Yılmaz, “Altılı Masa'nın , gencecik öğretmen yavrumu öldüren PKK ve HDP ile yürümesi yüreğimizi yakıyor” dedi.
16 Haziran 2017 tarihinde, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Erzincan karayolunu kesen PKK'lılar tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz 6’lı masaya tepki gösterdi.
HDP İLE ORTAKLIK YÜREĞİMİZİ YAKIYOR
Baba Yılmaz, 6'lı koalisyonun HDP ile üstü kapalı ittifak yapması hakkında konuştu ve "40 yıldır askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, gencecik öğretmen yavrumu öldüren PKK’lı teröristleri destekleyen HDP’nin, 6’lı koalisyonla birlikte olması yüreğimizi yakıyor” dedi:
- 40 yıldır askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı öldüren PKK'lı teröristleri destekleyen HDP'nin, CHP ve İyi Parti'yle birlikte ittifak ortaklığı yapması yüreğimizi yakıyor. PKK'lı hainler, gencecik yavrumu kaçırdı, öldürdü. Köyümüze yavrumun cansız bedeni geldi. Oğlum toprakta yatıyor. Şehit yakınına küfreden, PKK ve HDP ile yol yürüyenler belli. Bizim onlarla ne yolumuz ne de işimiz olur
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