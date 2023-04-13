Necmettin Yılmaz'ın babası'ndan Altılı Masa'ya HDP tepkisi

16 Haziran 2017 tarihinde, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Erzincan karayolunu kesen PKK'lılar tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz 6’lı masaya tepki gösterdi.





Baba Yılmaz, 6'lı koalisyonun HDP ile üstü kapalı ittifak yapması hakkında konuştu ve "40 yıldır askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, gencecik öğretmen yavrumu öldüren PKK’lı teröristleri destekleyen HDP’nin, 6’lı koalisyonla birlikte olması yüreğimizi yakıyor” dedi:

- 40 yıldır askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı öldüren PKK'lı teröristleri destekleyen HDP'nin, CHP ve İyi Parti'yle birlikte ittifak ortaklığı yapması yüreğimizi yakıyor. PKK'lı hainler, gencecik yavrumu kaçırdı, öldürdü. Köyümüze yavrumun cansız bedeni geldi. Oğlum toprakta yatıyor. Şehit yakınına küfreden, PKK ve HDP ile yol yürüyenler belli. Bizim onlarla ne yolumuz ne de işimiz olur