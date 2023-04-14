Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "Hani verdiğin sözler?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumunda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanının seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. 

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanının seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği söyleyerek "İBB bol keseden vaatlerden bulundu. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözeceklerini ifade ettiler. Eskiden 45 dakika gidilen yere 60 dakikada gidiliyor. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortada" diye konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'ya tepki gösterirken, Hançerli "Tevfik başkan tek başına çıktığı televizyon programlarında, atış serbest şeklinde konuşuyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilçe belediyeler engelleniyor. 8 ay imar komisyonunda oturmak zorunda kaldık" dedi.


"SİZ BU ŞEHRE 21 BİN KERE YALAN SÖYLEMİŞ BİR BELEDİYESİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiremediğine değinerek şunları söyledi:

- Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacaklarını söylediler. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yapan bir İstanbullu yok. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortadır. Arkadaşlar siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kişiyi işten çıkarmışsınız. Sadece siyasi mensubiyetten dolayıdır. İnanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetin İstanbul'da ve Türkiye'de kök salmasına müsaade etmeyecektir.

"SADECE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEĞİL, İLÇE BELEDİYELER ENGELLENİYOR"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'ya tepki gösterirken, "Tevfik başkan tek başına çıktığı televizyon programlarında, atış serbest şeklinde konuşuyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilçe belediyeler de engelleniyor, 8 ay imar komisyonunda oturmak zorunda kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tabir kullandı. İstanbullunun yetki verdiği, seçtiği bir başkanı 'topal ördek' yapmaya çalışıyorlar. Yapı denetimi sistemini önce kurup sonra değiştiren, tereddütle baktığımız yapı denetim sistemini kuran biz değiliz. Bugün ev fiyatları arasında 800 bin Türk Lira farkının sorumlusu İBB değildir. Boş arazilerde alıp, oralarda bina yapıp ve o arazileri de yabancıları satınca kentsel dönüşüm olmuyor. Bu ülkede kurumlar arasında koordinasyon olmazsa olmaz bir şeyken, kurumlar arasında çatışmaya neden bu hükümet 14 Mayısta gidiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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