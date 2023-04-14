Erdoğan Karadeniz doğalgazı için o günü işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Karadeniz doğalgazının önümüzdeki günlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sürecindeki son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti: