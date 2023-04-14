Erdoğan Karadeniz doğalgazı için o günü işaret etti
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğalgazının 20 Nisan'da çıkartılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Karadeniz doğalgazının önümüzdeki günlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sürecindeki son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:
- Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.
Kaynak: DHA