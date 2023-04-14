Ahmet Şık'tan HDP/ PKK itirafı: "Görüş ayrılığı yok"

HDP listelerinden Milletvekili seçilen Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık, HDP, Selahattin Demirtaş ve PKK arasında bir görüş ayrılığı olmadığını itiraf etti. Şık, "HDP ne kadar barışı önceliyorsa 'PKK aksi davranıyor' yorumunu kabul etmiyorum. Çünkü öyle olmadığını biliyorum." dedi.

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HDP'den milletvekili seçildikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Ahmet Şık, katıldığı bir programda HDP ile terör örgütü PKK'nın aynı yapı olduğunu itiraf etti.

Şık, 2015 seçiminden önce Kandil’de terör örgütü elebaşı Cemil Bayık ile görüşmesini anlattı.

Ahmet Şık, terör tutuklusu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da PKK ile aynı görüşte olduğunu söyledi. Konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadelesini de hedef alan Şık, "Bu ülkede savaşı devlet çıkarıyor." ifadeler kullandı.

TİP milletvekili Ahmet Şık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kışkırtıcı açıklamalarıyla bölgede algı operasyonu yürüten isimler arasındaydı. Şık, Halk Tv'deki bir röportajında "Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" şeklinde skandal ifadeler de kullanmıştı.

# Ahmet Şık # hdp # pkk

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