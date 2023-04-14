Vatan Partisi İzmir adaylarını tanıttı

Vatan Partisi’nin İzmir Milletvekili Adayları Alsancak Voley Otel’de tanıtıldı. Makyajsız Seçim Bildirisi hazırladıklarını belirten Vatan Partisi Seçim Komitesi Başkanı İlker Yücel, adayların gladyo ile savaşan üstü toz içinde kişiler olduğunu söyledi.



Çiftçiden esnafa, hukukçudan iş insanına, kadın hareketi önderlerinden öğrenciye, emekli askerden işçiye kadar Türkiye’yi kucaklayan İzmir’in 28 adayının özgeçmişi okundu.



1.Bölge 1. Sıra Milletvekili Çağdaş Cengiz, Türkiye Millet Meclisi’nde İzmir için yapacakları çalışmalardan örnekler verdi.



Türk kadın hareketinin önderlerin Avukat Nuriye Kadan da İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı oldu; “Atatürk düşmanlarını liste başı yapanlar İzmirlilere ihanet etti” dedi.



Kemeraltı Esnafı Tuncay Sarıhan da Vatan Partisi’nin İzmir 1. Bölge’den adayları arasına yer aldı. 4. sıra olan Sarıhan, adaylık sürecini anlattı.



Tanıtımın ardından adaylar seçim bölgelerindeki ilçe başkanları ile propaganda sürecini planladı. Semt semt, sokak sokak İzmir’de Vatan Partisi için oy istenecek, seçmene Türkiye’nin seçeneksiz olmadığı anlatılacak. Vatan Partisi'nin İzmir'deki 28 adayı ilk iş olarak Adliye Sarayın önündeki şehit polis Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü kutlandı, şehit polis ve askerler saygıyla anıldı.



Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı da Milletvekili adaylarını tanıttı.



Seçim yarışına eğitimci Işıl Çetin, emekli Ahmet Gündüz, emekli Elif Çobanoğlu, üniversite öğrencisi Uğur Saçma, emekli öğretmen İbrahim Cüneyt Doğan, siyaset bilimci Gül Peri Ayhan ve emekli öğretmen Sabri Kasapoğlu katıldı.