Millet ittifakında FETÖ izleri: İşte İdris Naim Şahin'in FETÖ sicili!

CHP ve İyi Parti listelerindeki FETÖ bağlantılı bazı isimler parti tabanında bile tepkiyle karşılandı. Bunlardan biri de, FETÖ operasyonlarında terör örgüt mensuplarına desteğe koşan İdris Naim Şahin oldu. İşte İyi Parti'nin vezgeçemediği aday İdris Naim Şahin'in FETÖ sicili...

Son Güncelleme:

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Terör örgütü PKK uzantısı HDP’nin de destek verdiği  Altılı Masa'nın milletvekili aday listelerinde FETÖ izleri dikkat çekiyor.

Vatandaş ile "hadi bi takla at" diyerek dalga geçen, 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan İdris Naim Şahin, İyi Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı yapıldı. Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor…

FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014’te gözaltına alındığında desteğe ilk koşan İdris Naim Şahin olmuştu. Şahin, Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, hatıra olarak kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.

İdris Naim Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ’nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda İstanbul Adalet Sarayı’na giderek terör örgütüne destek olmuştu. Şahin, gözaltındaki FETÖ’cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önünde FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.

Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giderek, açtırdığı hesaba para yatırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.

# İyi Parti # fetö # idris naim şahin

Benzer Videolar

Vatan Partisi’nin çiftçi adayları Vatan Partisi’nin çiftçi adayları
Almanya'da bilim adı altında PKK propagandası Almanya'da bilim adı altında PKK propagandası
Ahmet Şık'tan HDP/ PKK itirafı Ahmet Şık'tan HDP/ PKK itirafı
Babaca Ergin'e sahip çıktı Babaca Ergin'e sahip çıktı
Erdoğan Karadeniz doğalgazı için o günü işaret etti Erdoğan Karadeniz doğalgazı için o günü işaret etti
Vanlı aileler HDP önünde eylemde Vanlı aileler HDP önünde eylemde
İBB Meclisi'nde gerginlik İBB Meclisi'nde gerginlik
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "Hani verdiğin sözler?" Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "Hani verdiğin sözler?"
İyi Parti adaylık satışıyla sarsılıyor İyi Parti adaylık satışıyla sarsılıyor
AK Parti'nin mülakat vaadine tepki AK Parti'nin mülakat vaadine tepki
Emekçiler CHP'li Belediye ile anlaşamıyor Emekçiler CHP'li Belediye ile anlaşamıyor
Şehit öğretmenin babasından Altılı Masa'ya tepki: "HDP ile ortaklık yüreğimizi yakıyor" Şehit öğretmenin babasından Altılı Masa'ya tepki: "HDP ile ortaklık yüreğimizi yakıyor"
Çok Okunanlar
1 Başvuranlara bin 900 TL yardım
2 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 En iyi 10 samsung telefon modeli
5 14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları