Millet ittifakında FETÖ izleri: İşte İdris Naim Şahin'in FETÖ sicili!

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Terör örgütü PKK uzantısı HDP’nin de destek verdiği Altılı Masa'nın milletvekili aday listelerinde FETÖ izleri dikkat çekiyor.



Vatandaş ile "hadi bi takla at" diyerek dalga geçen, 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan İdris Naim Şahin, İyi Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı yapıldı. Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor…



FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014’te gözaltına alındığında desteğe ilk koşan İdris Naim Şahin olmuştu. Şahin, Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, hatıra olarak kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.



İdris Naim Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ’nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda İstanbul Adalet Sarayı’na giderek terör örgütüne destek olmuştu. Şahin, gözaltındaki FETÖ’cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önünde FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.



Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giderek, açtırdığı hesaba para yatırdı.



15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.