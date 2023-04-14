İBB önü yine mağdurlarla dolu: Mahalleliler tapularını istiyor

Tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne giden 109 mahallenin mahalle sakinleri, verilen sözlerin yerine getirilmesi için eylem yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, hem İBB yönetimine hem de Sarıyer Belediyesi'ne Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı'nda yıllardır devam eden tapu sorununu çözmesi için yetki vermişti. Verilen yetkiye göre tapularını almak isteyen vatandaşlara rayiç bedel üzerinden tapu teslimi yapılacaktı.



Ancak ne İBB yönetiminin ne de Sarıyer Belediyesi'nin herhangi bir çalışma yapmaması üzerine vatandaşlar İBB önünde protesto başlattı.



Mahalle sakinleri rayiç bedeli üzerinden tapularını almaya hazırlardı ancak verilen sözler tutulmadı, üstüne bir de belediyeler rayiç bedelini arttırdı. Emlak rayiç bedelleri bin lirayken Sarıyer Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda bu bedel 6 bin ile 28 bin Türk Lirasına ulaştı.



İBB önündeki vatandaşlar, "Hakkımız olanı istiyoruz. Kimsenin tapulu malını istemiyoruz" diyerek feryat etti.



Mahalle muhtarları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP milletvekili Gökhan Zeybek’in 2019 yerel seçimi öncesinde verdiği sözleri hatırlattı.



İBB’den görüşecek kimseyi bulamayan mahalle sakinleri bir de İBB’ye bağlı özel güvenlik şirketinin sert tepkisi ile karşılaştı. Mahalleliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.