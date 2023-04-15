FETÖ ve PKK'dan ihraç edilmişlerdi: KHK'lı isimleri meclise sokacaklar

ÜÇ PARTİNİN LİSTESİNDELER



3 parti çatısı alında aday olan KHK’lılar şunlar:

CHP: Yüksel Taşın, Serdar Atalay (Saadet Partisi adayı).

Yeşil Sol Parti: Münir Korkmaz, Nezir Dorak, Hasan Basri Yorulmaz, Heval Bozdağ, Canan Çağlayan, Mediha Ayhan, Keskin Bayındır, Sevilay Çelenk, Yılmaz Hun, Semra Kıratlı, Canan Kebenç Özkan, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Habib Eksik, Saliha Aydeniz, Esra Ergüzeroğlu, Serhat Dursun, Sezai Temelli, Emel Çakır, Menekşe Türen, Mehmet Zeki İrmez, Muazzez Orhan Işık, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit.

TİP: Misket Elif Çongur.

FETÖ TETİKÇİSİ GAZETENİN YAZARI

CHP’nin İzmir 1. Bölge 1. sıra adayı Yüksel Taşkın, FETÖ kumpaslarının tetikçi yayın organı Taraf gazetesinde yazarlık yaptı. Taşkın, “Sağ Kemalizm” başlıklı bir çalışmasında Kemalizm için; “en başından beri dışlayıcı”, “ırkçılığa yatkın”, “azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiş”, “Kürt sorununda ırkçı yanı ortaya çıktı” gibi ifadeler kullanmıştı. Liberal fikirleriyle tanınan Taşkın’ın pek çok makalesinde de ulus devlet karşıtlığı öne çıkıyor. Taşkın, 11 Ocak 2016'da yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

FETÖ KANALLARININ KONUĞU

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu da ilk kez 2018 Genel Seçimlerinde milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Yeniden aday olan Gergerlioğlu, FETÖ çıkışlarıyla biliniyor. 1 Ekim 2022’de FETÖ firarisi Ali Yurtsever’in Youtube kanalına konuk olan Gergerlioğlu, Türkiye’de zulümlerin artarak devam ettiğini ve ciddi bir soykırım yaşandığını, Anayasa Mahkemesinin de bu soykırıma payanda olduğunu söylüyor. Gergerlioğlu, KHK ihraçlarının hukuksuz olduğunu öne sürmüştü.

6 Ocak 2017'de PKK propagandası yapmaktan kamudaki görevinden ihraç edilen Gergerlioğlu, MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. HDP/PKK'ya yakın, “Yetmez ama evet”çi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı.

Adaylardan Sezai Temelli, HDP’nin eski eş genel başkanı. PKK’nın partisinden 2015’ten beri milletvekilliği yapan Temelli, ihraç edildikten sonra yaptığı açıklamada, HDP’nin KHK’yla ihraç edilenlerin hepsini yeniden görevlerine iade edeceklerini söylemişti.

Öte yandan adaylardan Saliha Aydeniz de seçim çalışmaları kapsamında Mersin’de büro açılışına katılmış, Mersinlileri, "Merhaba küçük Kürdistan" diye selamlamıştı. Aydeniz, buradaki konuşmasında "Öcalan’ın özgürlüğü için geliyoruz." demişti.



15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında yayınlanan KHK’larla, terörle mücadeleye karşı bozguncu propaganda yapan, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan yaklaşık 140 bin kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Buna göre terörle irtibatlı ve iltisaklı isimlerin Bakanlıklardaki, TSK’daki ve diğer kamu kuruluşlarındaki görevlerinden uzaklaştırılarak bir daha kamuda çalışması engellendi.

Kasım 2021’de Aydınlık’a konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, OHAL Komisyonu’nda yapılan çalışmalarla KHK ile ihraç edilenlerin yüzde 20'sinin işlerine iade edildiğini söylemişti.

İhraçların ardından KHK’lılar, bazı illerde platformlar kurarak örgütlenmiş ve buluşmalar düzenleyeceklerini duyurmuşlardı. 5-6 Ekim 2019’da düzenlenmesi planlanan ilk buluşmaya polis izin vermemişti. KHK’lılar daha sonra CHP’nin düzenlediği buluşmalarla bir araya gelmeye başladı. 2021 ve 2022 yıllarında farklı illerde düzenlenen KHK buluşmalarının sayısı 30’u geçmişti.

KILIÇDAROĞLU: TAMAMINI İADE EDECEĞİZ



Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Ağustos 2022’de Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli soru yöneltti. KHK'lı Kılıçdaroğlu'na "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu sordu.

Kılıçdaroğlu bu soruya, "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz." yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını!" yanıtını verdi.

YENİDEN YARGILAYIP AKLAMA VAADİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Temmuz 2021’de İstanbul’un Sarıyer ilçesinde KHK'lılarla bir araya gelerek, “Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip, mahkumiyet veya ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Karaca, 20 Temmuz'da verilen OHAL kararına "20 Temmuz sivil darbesi" diyerek, "hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz" vaadinde bulunmuştu.

KHK’LILARA İHTİYAÇLARI VARMIŞ



Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel danışmanı Recep Cengiz de KHK’lılara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... Bir sürü mobbingle ya da işte KHK ile ya da çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız. Bir kararname çıkaracağız. Belki yaş biliyorsunuz şu anda 64. diyeceğiz ki 70 yaşına kadar. Çünkü ihtiyacımız var." açıklamasını yapmıştı.

FETÖ’YÜ UMUTLANDIRDI



CHP yönetiminin KHK'lı seferberliği FETÖ firarilerini cesaretlendirdi. ABD'ye firar eden FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, CHP’nin KHK’lılarla ilgili vaatlerinin ardından Ekim 2021’de “Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız” dedi. Arslan, "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Emre Uslu da Kasım 2021’de kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “TR'nin ekonomide demokraside AB sürecinde altın dönemi olarak bilinen 2002-2012 döneminin taşıyıcısı uygulayıcısı KHK'lılardı. Perinçek'in çocukları Erdoğan'ı teslim alıp Anadolu çocuklarını KHK'lıları tasfiye etti ülkeyi yakıp yıktılar. KHK'lılar geri dönmeden ülke normalleşmez.” demişti.



‘İŞLERİNE KALDIKLARI YERDEN BAŞLAYACAKLAR’



Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Haziran 2022’de partisinin KHK mağduriyetleri eylem planını açıklayarak, “KHK listeleriyle ihraç edilenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde kolları sıvayacağız. Haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve itibarlarını iade edeceğiz. Bu kapsamda; hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Kamu düzeni ve millî güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler ise idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar. Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK’lıların her türlü yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki tüm kısıtlamaları kaldıracağız. Kamu görevine iade edilen vatandaşlarımızın isimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz.” demişti.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ

Kamuoyunda “Barış İçin Akademisyenler” olarak bilinen bir grup akademisyen, 11 Ocak 2016’da yayınladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiride Türk devletini ve Mehmetçiği katil ilan ederek terörle mücadele operasyonlarını hedef almıştı. Bildiride, sivillerin öldürüldüğü öne sürülerek operasyonların durdurulması talep edilmişti. Akademisyenler, terör örgütüyle “Barış Süreci”nin yeniden başlatılmasını savunmuştu.

Bildiri bin 128 imzacıyla yayınlansa da daha sonra eklenen isimlerle destek veren akademisyen sayısı 2 bin 212’ye yükselmişti. 15 Ocak’ta başlatılan soruşturma kapsamında bildiriye imza atan akademisyenler kamudan ihraç edilmişti.



HDP: KHK’LAR İPTAL EDİLECEK



Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Anayasa Mahkemesinde devam eden kapatma davası nedeniyle listelerinden girme kararı aldığı Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde, KHK’lılarla ilgili vaatler yer aldı.

Bildirgenin KHK’larla ilgili ilk maddesinde, “15 Temmuz ve sonrasında adeta bir toplum kırımına dönüşen KHK rejimine son vereceğiz.” vaadinde bulunuldu.

KHK’yla kapatılan kurumlara da vurgu yapılan bildirgede, “OHAL KHK’lerinin yarattığı tahribatı gözeterek, KHK’lerle ve hukuksuz biçimde kapatılan tüm muhalif medya ve sivil toplum kuruluşlarını yeniden açacak, ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadeleri için etkili idari mekanizmalar oluşturacağız.” denildi.

“KHK’leri ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.” denilen bildirgede, “KHK’liler için iade-i itibar sağlayacağız. KHK’lilerin 657 DMK başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan kazanılmış haklarını iade edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.

Bildirgenin KHK’lılarla ilgili diğer bölümleri ise şöyle:

“KHK’lilere yönelik kötü muamele, işkence ve insan onurunu zedeleyici her türlü uygulamaya imza atan sorumluların yargılanmasını sağlayacağız. KHK’lerle sivil ölüme terk edilen tüm yurttaşlarla, siyasi görüşüne bakılmaksızın, maruz kaldıkları hukuksuzluklar giderilene kadar dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”