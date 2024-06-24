A Milli Takım'da kaleci değişikliği! Çapraz bağı kopan isim kamptan ayrıldı

EURO 2024'te mücadele eden Türkiye'nin kadrosunda değişiklik yapıldı. Sol diz ön çapraz bağı kopan kalecinin kamptan ayrılmasına karar verilirken yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer kampa davet edildi. İşte ayrıntılar...

A Milli Takım'da kaleci değişikliği! Çapraz bağı kopan isim kamptan ayrıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) heyecanı Almanya'da devam ediyor. Şampiyonada F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Çekya maçının hazırlıkları devam ederken kamp kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'nin açıklamasında Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda kaleci Doğan Alemdar'ın dizinde travma meydana geldiği belirtildi. Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

TFF, açıklamasında, milli kalecinin, tedavisinin bir sonrası aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildiğini duyurdu.

A Milli Takım'da kaleci değişikliği! Çapraz bağı kopan isim kamptan ayrıldı - Resim : 1

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# EURO 2024 # türkiye # A Milli Takım
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