A Milli Takım'da kaleci değişikliği! Çapraz bağı kopan isim kamptan ayrıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) heyecanı Almanya'da devam ediyor. Şampiyonada F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Çekya maçının hazırlıkları devam ederken kamp kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'nin açıklamasında Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda kaleci Doğan Alemdar'ın dizinde travma meydana geldiği belirtildi. Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

TFF, açıklamasında, milli kalecinin, tedavisinin bir sonrası aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildiğini duyurdu.

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.