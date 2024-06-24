Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin Çekya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem belli oldu. Konuyla ilgili UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği duyuruldu.

Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim
Editör: Yasin Kerim Aşan
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Organizasyonda 3. hafta maçları oynanırken gözler F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na çevrildi.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

Grupta topladığı 3 puanla 2. sırada yer alan Türkiye, Çekya maçından puanla ayrılması halinde 2. olarak gruptan çıkmaya hak kazanacak.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Türkiye ile Çekya arasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin UEFA'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, mücadeleyi yönetecek hakem kadrosu duyuruldu.

Buna göre, karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# EURO 2024 # çekya # hakem # türkiye
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