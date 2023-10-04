Fenerbahçe, Spartak Trnava Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spartak Trnava Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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