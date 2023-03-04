Milli atlet depremzedeler için koştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden milli atlet Emine Hatun Mechaal, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tüm depremzedeler için koştuğunu söyledi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede milli atletlerden Emine Hatun Mechaal 13. olurken Yasemin Can yarışı tamamlayamadı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 3000 metre finali koşuldu.

Alman sporcu Hanna Klein, 8 dakika 35.87 saniyeyle altın madalya kazandı. Diğer bir Alman atlet Konstanze Klosterhalfen, 8.36.50'lik derecesiyle gümüş, Büyük Britanyalı Melissa Courtney-Bryant ise 8.41.19'luk zamanıyla bronz madalya elde etti.

Emine Hatun Mechaal, 9.22.12'lik derecesiyle 13. oldu. Sakatlık yaşayan Yasemin Can ise yarışı bitiremedi.

"DEPREMZEDELER İÇİN KOŞTUM"

Milli atlet, yarış sonunda yaptığı açıklamada, deprem acısının kalbine sığmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, "Kalbim sıkışıyor. Hep birlikte çok zor dönemler geçiriyoruz. Çok büyük kayıplar yaşadık. Bugün bütün depremzedeler için koştum. Onları temsil etmek için koştum. Umarım bir an önce toparlanırız. Biz bunu başarabiliriz. Biz Türk milletiyiz." ifadelerini kullandı.

Depremler sırasında yaşadıklarını aktaran milli atlet, "Şampiyona için İspanya'da hazırlıklarıma devam ediyordum. Ailem beni aradığında yanlışlıkla aradıklarını düşündüm. Abim 'Biz iyiyiz, sakın korkma.' dedi. O anda elim ayağım boşaldı, kendimi yerde buldum. 'Çok büyük deprem oldu, evlerimiz yıkıldı.' dedi. Neye uğradığımı şaşırdım, Annemin, babamın fotoğraflarını görene kadar hiçbir şeye inanmadım. O günden sonra hayatımız karardı. Ailem yağmurun altında sokakta yatmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Deprem sonrasındaki yardımlaşma sayesinde Türkiye'nin gücünün bir kez daha görüldüğünü dile getiren milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu. En sonunda ailemi evime aldım, biraz daha rahatladım. Buraya geleceğimi öğrendim, çok arada kaldım. Performansım şu anda iyi değil, motivasyonumu kaybettim. Ama sonra kendime geldim, 'Eğer bir sporcu olarak insanları motive edemeyeceksem, ayağa kalkamayacaksam neden spor yapıyorum' dedim. Birilerinin ayakta olması, güçlü olması lazım. Çocuklar için, onların geleceğinin parlak olması için mücadele edebiliriz. Benim ayakta durmam gerekiyor. Üç haftadır kendimi tutuyordum, bugün kendimi bıraktım.

Emine Hatun, babasının dünkü elemelerde kendisini tribünden izlediğini ancak ağrılarının artması nedeniyle bugün gelemediğini sözlerine ekledi.