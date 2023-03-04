Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti: Başkan kim olacak?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa etti. Bordo-mavili kulübün 2. başkanı olarak görev yapan Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek.

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Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, istifa etti.

Bordo-Mavili Kulübe 5 yıldır başkanlık yapan Ağaoğlu, istifasını Trabzonspor'a veda mesajıyla paylaştı. "Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’da Ağaoğlu sonrası yeni başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan…
Mevcut yönetimde ikinci başkan olan Doğan, 19 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek.

Ertuğrul Doğan'ın 2024 yazında yapılacak olağan genel kurula kadar başkanlık yapması bekleniyor.

# Trabzonspor # Ahmet Ağaoğlu

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