Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla, hafta sonu oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. Karara tepki gösteren Fenerbahçe, "Kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Sorumluları yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." açıklaması yaptı.

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Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararınca, cumartesi saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.

Passolig'den yapılan açıklamada, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmaya Fenerbahçe Misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içersinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulubü, taraftarın maça alınmamasıyla ilgili karara tepki gösterdi:

- Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.
# fenerbahçe # Kayserispor

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