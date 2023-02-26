Taha Akgül'den altın madalya

Milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Akgül, Akgül, Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

PUAN VERMEDEN ŞAMPİYON OLDU

İskenderiye kentinde yapılan organizasyonda, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomasz’ı 5-0 mağlup etti.



Böylelikle Milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.