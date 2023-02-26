Dimdik ayakta kaldılar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Göksu Viyadüğü 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kaldı.

ALMANLAR YAPMIŞTI

Göksu Viyadüğü, Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilmişti.



Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü, 1929'da tamamlanarak hizmete alındı.



Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

120 YILLIK KONAKLAR YIKILMADI BİNALAR YIKILDI

'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü.



Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki 'Beşkonaklar' olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi tarafından yaptırılan binalar dimdik ayakta kaldı.



