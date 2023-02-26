Dimdik ayakta kaldılar

Maraş depreminde bazı tarihi eserler yıkılsa da bazıları ayakta kalmayı başardı. Onlardan biri Adıyaman'daki Göksu Viyadüğü ve Malatya'daki "Beşkonaklar'.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Göksu Viyadüğü 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kaldı.

ALMANLAR YAPMIŞTI

Göksu Viyadüğü, Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilmişti.

Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü, 1929'da tamamlanarak hizmete alındı.

Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

120 YILLIK KONAKLAR YIKILMADI BİNALAR YIKILDI

'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki 'Beşkonaklar' olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi tarafından yaptırılan binalar dimdik ayakta kaldı.

# deprem # göksu # malatya # Adıyaman

Benzer Videolar

Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür
Futbol dünyası toplanıyor Futbol dünyası toplanıyor
Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot
İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi
Taha Akgül'den altın madalya Taha Akgül'den altın madalya
Enkaz dağa dönüştü Enkaz dağa dönüştü
Düzce'de konteyner seferberliği Düzce'de konteyner seferberliği
Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
CHP'li yöneticinin eleştirisine tahammül edemediler CHP'li yöneticinin eleştirisine tahammül edemediler
TGB Mehmetçikle omuz omuza çadır kurdu TGB Mehmetçikle omuz omuza çadır kurdu
Depremde patlayan kolonlar tuğladan yapılmış Depremde patlayan kolonlar tuğladan yapılmış
İzmir'de hasarlı binaların yıkımında sona gelindi İzmir'de hasarlı binaların yıkımında sona gelindi
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin