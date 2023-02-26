Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot

Meslek lisesi öğrencileri bu kez de afet sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olacak bir proje için kolları sıvadı. Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Tank-Kur' uzaktan kumandalı arama-kurtarma robotu prototipi geliştirdi. İşte her ayrıntısı düşünülen o proje….



Antalya'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 'Tank-Kur' uzaktan kumandalı arama-kurtarma robotu prototipi , üzerindeki termal kamera, sensör ve ileride takılması düşünülen hassas ses dinleme cihazlarıyla bölge taraması yapabilecek.

DRON İLE TAŞINACAK

Yazılım ve montajı dahil her ayrıntısı öğrenciler tarafından yapılan Tank-Kur'un, olay yerine yine öğrenciler tarafından yapımı ve yazılımı yapılan dron ile taşınması planlanıyor.

ENGEBELİ ARAZİYE UYGUN

Tank-Kur, engebeli arazide güvenle gidip görüntü ve ses bilgisi topluyor. Üzerindeki sensörlerin yanı sıra termal kamera ile gözlem yapan Tank-Kur, topladığı verileri ise operatörün kontrol ettiği bilgisayara aktarıyor.



