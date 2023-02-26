Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

YIKILAN 2 BİNANIN MÜTEAHHİTİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, adliyedeki işlemlerinin ardından müteahhitliğini yaptığı yıkılan 2 binayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.



Nurdağı, depremde en fazla hasar gören ilçelerin başında geliyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Nurdağı'nın tamamen yıkılıp yeniden yapılacağını ifade etimişti.



