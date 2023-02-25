CHP'li yöneticinin eleştirisine tahammül edemediler: "Belediye binasını yıkıp yenisini yapamadık"

"İĞNEYİ ÖNCE KENDİMİZE BATIRALIM"

“İğneyi önce kendimize batırmamız lazım” dedi. Salonda uğultular başladı.





"15 YILDIR YIKIM KARARI OLAN BELEDİYE BİNASINI YIKIP YAPMADIK"

CHP'li Adalar Belediyesi’nin deprem panelinde söz alan Eski CHP yöneticisi Arfi Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Belediye binamız eski ve yıkıp yapmamışız" dedi.





CHP'LİNİN CHP'Lİ BELEDİYE'Yİ ELEŞTİRMESİNE TAHAMMÜL EDİLMEDİ

CHP'nin 15 yıldır Adalar belediyesini yönettiğini belirten Aydın’ın konuşmasına tahammül edilemedi. İğneyi önce partisi CHP’ye batıran Arif Aydın'ın konuşmasına hem moderatör hem de katılımcılar müdahale etti.



CHP’li Adalar Belediyesi’nin deprem panelinde konuşmacı olan 24. Dönem CHP Milletvekili yer bilimci Profesör Haluk Eyidoğan, “iğneyi kendimize batıralım” diyen Arif Aydın’a tepki göstererek susturdu. Ardından mikrofonu alan başka bir katılımcı da “bu ruhsatları kim veriyor. Adalar’daki imarlar denetlenmiyor” diyerek CHP’li belediyeye tepki gösterdi.