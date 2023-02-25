Hükümetten seçim tarihi açıklaması: Ertelenecek mi?

Depremlerin ardından seçimlerin erteleneceğine yönelik tartışmalar sürerken, hükümetten açıklama geldi.



ABD basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.



Öte yandan AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" açıklaması yapmıştı.



Arınç'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez" demişti.