"Muhalefetten bir şey olmayacağını depremde gördük"

Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt Görüş Alanı programında deprem sürecinde yaşananları yorumladı.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Görüş Alanı programında konuşan Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından başlayan 'devlet yok' tartışmalarını değerlendirdi.

MUHALEFETTEN BİR ŞEY OLMAYACAĞINI GÖRDÜK 

Muhalefetin deprem sürecindeki yaklaşımını eleştiren Bozkurt şunları söyledi:

- Bu depremin ilk dersi bize bu muhalefetin Türkiye'de, 6+1 masasından bahsediyorum, Türkiye'de olası bir kriz durumunda veya başka başka sorunlar durumunda bir çözüm sunamadığı gerçeğini verdi bize.Hükümetin eksiklerini, yaptığını yapmadığını konuşuruz ama bu muhalefetle hiçbir şeyin olmayacağını bu depremde bir kez daha gördük. Millete çözüm sunmuyorlar önlerine ajandayı kimler koyuyorsa onların yazdıklarını söylüyorlar.
# deprem # muhalefet # altılı masa

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