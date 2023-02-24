Hatay'da hastane yalanına yanıt: “Sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok”

Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde sahaya inen Ulusal Kanal ekranlara gerçekleri yansıtmaya devam ediyor.



CHP medyası “Devlet yok, asker yok” yalanlarına bu kez de "Hatay'da hastane yok" söylemlerini ekledi. Ulusal Kanal ise bölgedeki sağlık çalışmalarını öğrenmek için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar’a mikrofon uzattı.



Çınar, “sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok” dedi



Çınar, deprem sonrası sağlık birimlerinin nasıl ve nerelere kurulduğunu da anlattı.



Depremzede vatandaşlara verilen sağlık hizmeti sadece yaralanmalara karşı da değil. Çınar, çadır kentlere de sağlık birimleri kurulduğunu söyledi.



Çınar, Hatay’da 9 Sahra Hastanesi ve 31 acil müdahale biriminin olduğu bilgisini de verdi.