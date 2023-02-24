Deprem bölgesinde devlet-millet el ele yaralar sarılıyor

Teröristlere göz açtırmayan komandolar, depremzedelerin de imdadına koştu. Dağda vatan nöbeti tutan askerler, Adıyaman’da 35 bin metrekare alana çadır kurdu.



10’uncu Komando Tugay Komutanlığı personeli bu sefer de depremzedeler için uyumuyor. Afet bölgesinin gece gündüz güvenliğini sağlayan komandolar, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve çadır kurulumu çalışmalarında da görev alıyor.



Komandoların Karapınar Mahallesi'ndeki 35 bin metrekare alana şu ana kadar 200 çadır kurdu. 100 çadırın da kurulumu devam ediyor.



Çamaşırhane ve banyo hizmetlerinin de verildiği çadır kentte kurulan seyyar mutfak ve fırın ünitesinde ise günlük 1500 porsiyon yemek ve 1500 ekmek çıkarılıyor.



Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de Türk Kızılay'ı depremzedelere ve sahada çalışan görevlilere günlük 100 bin porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor.



Kızılay çadırında şu ana kadar yaklaşık 500 çocuk için etkinlik düzenlendi, bin civarında kişiye de psikososyal destek verildi.