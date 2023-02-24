Maden emekçilerimizden anlamlı ziyaret: "Hastanede ziyaret ettiler"

Yıkıntı altından canlarımızı kurtarmak için yoğun mücadele veren maden emekçilerimiz anlamlı ziyaretler yaptı. Nallıhanlı madenciler, Kahramanmaraş’ta 248’inci saatte yıkıntıdan kurtardıkları 17 yaşındaki genç kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Elleri bir kez daha kenetlendi... Nallıhanlı madenciler, yıkıntının altından kurtardıkları Aleyna Ölmez’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Maden emekçileri, Kahramanmaraş’ta bir apartmanın yıkıntısında bir cana daha ulaşabilmek için var gücüyle çalıştı. 248’inci saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’i yıkıntıların arasından kurtardılar.

Madenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören Ölmez’i ziyaret etti. O ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Maden emekçileri, Hatay’da da canla başla çalıştı. Kırıkhan ilçesinde yıkıntı altında kalan 5 yaşındaki Sidra’yı kurtardılar. O anları da işte böyle anlattılar.

35 saat sonra enkazdan kurtarılan Sidra hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Maden işçileri, Sidra'yı kaldığı çadırda ziyaret etti.

Hatay’da yıkıntı altından 131 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık, Isparta’da annesine kavuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Anne Halime Bağrıaçık, kızına kavuşmak istedi. Hemen çalışma başlatıldı. İrem, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinden alındı. Isparta’ya götürülerek annesiyle kavuşturuldu.

# Maden Emekçileri # Kahramanmaraş # deprem

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