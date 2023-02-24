Muğla'da depremzedeler için balık mezatı yapıldı

Muğla Bodrum'da depremzedeler mezatla satılan balıklardan satıldı. Elde edilen gelir, depremzedelere aktarılmak üzere AFAD'a bağışlandı. Etkinlikte yaklaşık 2 saatte 233 bin liralık satış yapıldı.

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Muğla’nın Bodrum İlçesinde yapılan bu mezat depremzedeler için. Satıştan elde edilen gelir depremzedelere bağışlandı.

Etkinliği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda düzenledi

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak başta olmak üzere birçok kurum yetkilisi, hayırseverler ve bölgedeki balıkçıların katıldığı etkinlikte tezgahtaki balıklar açık artırmayla satışa sunuldu.

Barınakta kurulan tezgahta birçok türde deniz balığı satışa sunuldu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte 233 bin lira gelir elde edildiği. Toplanan gelirin depremzedelere aktarılmak üzere AFAD'a bağışlandığı bildirildi.

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