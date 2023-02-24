Konya Belediyesi'nin konteyner kent çalışmasında son durum ne?
Ulusal Kanal, depremin ilk gününden bu yana sahada olan Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine mikrofon uzattı. Bölgedeki çalışmalarda inşaat mühendisliği görevini yürüten Uğur Güngör, konteyner kent yapımındaki son durumu anlattı.
Ulusal Kanal, depremin ilk gününden bu yana sahada olan Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine mikrofon uzattı.
Bölgedeki çalışmalarda inşaat mühendisliği görevini yürüten Uğur Güngör, konteyner kent yapımındaki son durumu anlattı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi